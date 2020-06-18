БК Запоріжжя підписав двох українців

Клуб Суперліги оголосив про кадрове поповнення

Джерело - ФБУ.

Новачками запорожців стали ексцентровий Харківських Соколів Дмитро Тихонов і форвард Андрій Грицак, який в минулому сезоні виступав у Уесці в другому дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Тихонов в минулому сезоні відіграв в Суперлізі 25 матчів, набираючи в середньому за гру по 3,6 очка і 3,2 підбирання.

Грицак запам'ятався яскравим виступом на юнацькому Євробаскеті. Під керівництвом Андрія Плеханова новобранець Запоріжжя в 5 матчах в середньому набирав по 5,2 очка, 9,8 підбирання і ставив по 3,2 блок-шоти.

БК Запоріжжя в сезоні 2019-2020 в Суперлізі зайняло 8-е місце, випередивши лише Харківських Соколів.

Раніше, Дніпро у новому сезоні зіграє в Лізі чемпіонів.