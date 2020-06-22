Лень ризикує пропустити рестарт сезону у НБА

Сезон в НБА відновиться 31 липня

Головний тренер Сакраменто Люк Волтон може не включити Олексія Леня в ротацію при поновленні сезону 2019-2020.

Про це повідомляє The Athletic.

Волтон намір поборотися за вихід в плей-оф з маленькою стартовою п'ятіркою і Рішоном Холмсом в якості основного центрового. Очікується, що у Кінгз одночасно на майданчику будуть з'являтися ДеАрон Фокс, Бадді Хілд і Богдан Богданович.

Поточний сезон Лень починав в Атланті, але перед дедлайном на обміни перейшов в Сакраменто. З того часу Олексій відіграв 9 матчів – в середньому за гру в новій команді центровий збірної України набирає по 6,6 очка і 7,1 підбирання.

Сезон в НБА відновиться 31 липня в Орландо.

Нагадаємо, Лень може продовжити кар'єру в Новому Орлеані.