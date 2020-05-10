Лень може продовжити кар'єру в Новому Орлеані

Український центровий Олексій Лень зацікавив Новий Орлеан, який готовий влітку запропонувати контракт українцеві.

Про це повідомляє basket.com.ua з посиланням на журналіста The Athletic.

Важливо: Лень додав Сакраменто жорсткості та фізичної сили - тренер

При цьому наголошується, що 26-річного українського центрового, у якого влітку закінчується контракт, хоче залишити у себе і Сакраменто.

У поточному сезоні Лень заробив 4,6 млн доларів, тому як для гравця ротації, українець може зацікавити і інші клуби.