 Лень може продовжити кар'єру в Новому Орлеані | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Гейджи сенсаційно переміг Фергюсона в головному бою UFC 249
Сьогодні 08:13 1694
Грицай: Останньою краплею стало залякування Усиком простих українців
Сьогодні 13:13 827 4
Тоні Фергюсон - Джастін Гейджи: Як це було
Сьогодні 08:00 4105
Український борець кинув виклик не стільки Усику, а системі та суспільству
Вчора 18:18 1872 2
Український борець викликав на бій Олександра Усика
Вчора 13:19 36147 32
Трабзонспор зацікавлений у трансфері гравця Динамо
Вчора 12:58 1805
Дніпро-1 у липні може подати заявку на участь в єврокубках
Вчора 08:44 2207
Котельник: Сумніваюся, що Усик і Ломаченко змінять громадянство, але симпатія до Росії у них очевидна
08.05.2020 21:25 2773
Гравець клубу Першої ліги заразився коронавірусом
08.05.2020 17:26 1658
Дівчина дня: українка з 13-м розміром бюсту хоче спробувати себе в боксі
08.05.2020 15:57 10103 1
Блоги
Великий спорт повертається! Промо до чемпіонського бою Фергюсон - Гейджи
Великий спорт повертається! Промо до чемпіонського бою Фергюсон - Гейджи Андрій Твердохліб
Вчора 18:54 973
Український борець кинув виклик не стільки Усику, а системі та суспільству
Український борець кинув виклик не стільки Усику, а системі та суспільству Андрій Твердохліб
Вчора 18:18 1866 2
Рік тому Тоттенгем здійснив епічний камбек у грі з Аяксом. Згадуємо неймовірний півфінал Ліги чемпіонів
Рік тому Тоттенгем здійснив епічний камбек у грі з Аяксом. Згадуємо неймовірний півфінал Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
08.05.2020 17:14 1032
Дівчина дня: українка з 13-м розміром бюсту хоче спробувати себе в боксі
Дівчина дня: українка з 13-м розміром бюсту хоче спробувати себе в боксі Андрій Твердохліб
08.05.2020 15:57 10102 1
Павелко, український аферист, завдяки вправним маневрам став членом вельми престижного дисциплінарного комітету ФІФА – L’illustré
Павелко, український аферист, завдяки вправним маневрам став членом вельми престижного дисциплінарного комітету ФІФА – L’illustré Андрій Твердохліб
08.05.2020 15:51 1580 2
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 38 років тому загинув Жиль Вільнев
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 38 років тому загинув Жиль Вільнев Андрій Твердохліб
08.05.2020 15:26 1943 1
Динамо спалило траву на стадіоні імені Лобановського
Динамо спалило траву на стадіоні імені Лобановського Valeriy Ruchka
07.05.2020 17:44 2391
18 років тому відбувся останній матч Валерія Лобановського
18 років тому відбувся останній матч Валерія Лобановського Valeriy Ruchka
07.05.2020 15:52 1898
З'явилися фото гігантської резиденції Ахметова під Києвом
З'явилися фото гігантської резиденції Ахметова під Києвом Valeriy Ruchka
07.05.2020 15:09 4066
Ми не брати, навіть не зведені. Депутат Верховної Ради звернувся до Ломаченка і Усика
Ми не брати, навіть не зведені. Депутат Верховної Ради звернувся до Ломаченка і Усика Valeriy Ruchka
07.05.2020 13:23 6571 20
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:39 Бокс Редкач: Слова Усика про Крим божий - як мінімум лицемірство 229
17:24 Футбол Мілевський є абсолютним лідером чемпіонату Білорусі за кількома показниками 203
17:10 Футбол Іслоч - Білшина 2:1. Огляд матчу 336
16:55 Футбол Севідов: Ви боретеся з корупцією або з Севидовим? 327
16:40 Пряма трансляція Динамо Брест - Динамо Мінськ: онлайн-трансляція матчу 8 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 1188
16:39 Футбол Гравці Динамо здали тести на коронавірус 404
16:24 ММА Фергюсон потрапив до лікарні після бою з Гейджи 644
16:09 Футбол Іслоч переграв Білшину у 8 турі чемпіонату Білорусі 556
16:00 Пряма трансляція Вітебськ - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 8 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 1922
15:46 Футбол Баранка: У Першій лізі є проблемна команда 760
15:31 Футбол Славія - Торпедо: відеоогляд матчу 567
15:22 Блог Пятов створив акаунт у Тік Ток 251
15:09 ММА Тоні Фергюсон - Джастін Гейджи: статистика ударів 834
14:53 Бокс Тайсон: Боги війни розбудили мене 1044
14:40 Футбол Кобін: Луческу - це топовий тренер 1006
14:21 Баскетбол Лень може продовжити кар'єру в Новому Орлеані 949
14:14 Футбол Лунін провів перше тренування з Ов'єдо після карантину 1093
13:54 Футбол Президент Федерації футболу Гаїті звинувачується в сексуальних домаганнях 1154
13:34 Шахи Сестри Музичук не змогли пробитися до Суперфіналу Кубка Націй 1303
13:19 Футбол Світоліна привітала маму з Днем матері 1430
13:13 Боротьба Грицай: Останньою краплею стало залякування Усиком простих українців 827 4
12:51 Футбол Гравець Аталанти терміново госпіталізований 1368
12:37 ММА Тоні Фергюсон - Джастін Гейджі. Огляд бою 1559
12:31 Футбол Бетао: Ігор Суркіс - це найкраща людина 1404
12:15 RunNews П'ять ознак, що вказують на неефективність тренування 1460

Лень може продовжити кар'єру в Новому Орлеані

Сьогодні 14:21 949 0
Лень може продовжити кар'єру в Новому Орлеані
#Лень, #НБА

Джерело - basket.com.ua.

Український центровий Олексій Лень зацікавив Новий Орлеан, який готовий влітку запропонувати контракт українцеві.

Про це повідомляє basket.com.ua з посиланням на журналіста The Athletic.

  Важливо: Лень додав Сакраменто жорсткості та фізичної сили - тренер

При цьому наголошується, що 26-річного українського центрового, у якого влітку закінчується контракт, хоче залишити у себе і Сакраменто.

У поточному сезоні Лень заробив 4,6 млн доларів, тому як для гравця ротації, українець може зацікавити і інші клуби.

Коментарі ()