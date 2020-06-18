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Стали відомі нові подробиці загибелі Браянта

Сьогодні 10:59 1747 0
Пілот повітряного транспорту міг бути дезорієнтований
Стали відомі нові подробиці загибелі Браянта
#Браянт

Джерело - ukrinform.ua.

Пілот гелікоптера, в якому загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт, міг бути дезорієнтований через погодні умови.

Про це повідомило агентство AP з посиланням на доповідь Національної ради з безпеки на транспорті.

Пілот гелікоптера, на борту якого перебував американський баскетболіст Кобі Браянт, незадовго до падіння повідомив, що вертоліт піднімається з туману, тоді як насправді він знижувався.

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Відзначається, що 26 січня 2020 пілот Ара Зобаян вийшов на зв'язок з диспетчерами повітряного руху і повідомив, що злетів на висоту 4 тис футів (1220 метрів), щоб піднятися над хмарами, в той час як, фактично, вертоліт падав до схилу пагорба, де він розбився на північний захід від Лос-Анджелеса.

У доповіді також говориться, що Зобаян міг "неправильно зрозуміти" кути падіння і крену, що відбувається, коли пілот стає дезорієнтованим в умовах поганої видимості. Експертиза траєкторії польоту показала, що Зобаян дійсно був дезорієнтований.

Нагадаємо, 26 січня, приватний вертоліт з Браянтом на борту розбився в горах на захід від Лос-Анджелеса.

Раніше, дружина Браянта отримає у спадок значну суму.

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