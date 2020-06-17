Зірка НБА запропонував гравцям створити свою лігу

Ірвінг виступив проти асоціації

Зірковий розігруючий Брукліна Кайрі Ірвінг є головним противником відновлення сезону 2019-2020, адже цим кроком НБА відверне увагу громадськості від проблем расової нерівності в США.

Про це повідомляє New York Daily News

Ірвінг запропонував гравцям створити свою лігу на противагу НБА. Повідомляється, що позицію Кайрі підтримують близько 80 гравців, імена яких не називаються.

Хоча Бруклін входить в зону плей-оф на Сході, Ірвінг не приїде в Орландо через травму.

Сезон в НБА відновиться 31 липня. 22 клуби ліги на першому етапі зіграють по 8 матчів для визначення 16 учасників плей-оф.

Раніше повідомлялося, що наступний сезон НБА буде складатися з 82 матчів і більш щільного розкладу.