Наступний сезон НБА буде складатися з 82 матчів і більш щільного розкладу

Наступний сезон НБА буде мати більш щільний графік

Джерело - championat.

Керівництво НБА планує провести наступний регулярний чемпіонат у повноцінному форматі,

Про це повідомляє RealGM.

Ліга має намір організувати першість з 82 поєдинків. При цьому очікується, що розклад турніру вийде більш щільним.

У календарі з'явиться більше серій, що будуть включати по чотири матчі за п'ять днів для кожної з команд. В останні роки в НБА намагалися відійти від такої практики, щоб знизити навантаження на баскетболістів. Про ці плани ліги розповів генеральний менеджер Атланти Тревіс Шленка.

Регулярний чемпіонат НБА сезону-2020/2021 планується розпочати 1 грудня.

Раніше, НБА оголосила дату відновлення чемпіонату.

Нагадаємо, Дюрант не зможе зіграти у поточному сезоні.