В НБА оприлюднили календар чемпіонату

Став відомий календар НБА

У Національній баскетбольній асоціації назвали розклад продовження поточного сезону.

Про це повідомляє Hoops Rumors.

Тренувальний табір повинен відбутися з 9 по 29 липня. Частина, що залишилася регулярного чемпіона відбудеться з 30 липня по 14 серпня, а через три дні стартує плей-оф.

Півфінали конференцій гратимуться з 31 серпня по 13 вересня, а фінальні серії Заходу і Сходу будуть проводитися протягом двох тижнів - з 15 по 28 вересня.

Фінальна серія НБА запланована на 30 вересня - 13 жовтня.

Раніше повідомлялося, що наступний сезон НБА буде складатися з 82 матчів і більш щільного розкладу.