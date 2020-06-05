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Збірна України націлена на натуралізацію мінімум одного гравця

Сьогодні 08:05 1001 0
Тренеру Багатскісу потрібен розігруючий
Збірна України націлена на натуралізацію мінімум одного гравця
#Багатскіс

Джерело - meta-ratings.com.ua.

У тренерського штабу збірної України з баскетболу є бажання натуралізувати одного гравця, однак поки що зробити цього не вдалося.

Про це заявив наставник національної команди Айнарс Багатскіс.

"Новин немає, тим більше, що ми вже багато разів обговорювали цю тему. Ми більше не розглядаємо кандидатуру Кейсі Шепарда, але ми націлені все одно знайти хорошого гравця. Я стою на своєму - нам потрібен досвідчений гравець на позицію розігруючого, який зможе взяти на себе відповідальність за кидки, краще задіяти центрових.

Денис Лукашов - один з найкращих розігруючих чемпіонату, але він у нас такий один і йому 31 рік. У нас є той же Зотов, але його найкращий час ще попереду, і я більш ніж упевнений, що, коли у нас буде сильний легіонер, який буде створювати Віталіку конкуренцію, сам Зотов стане лише сильнішим.

Я б хотів додати, що ми точно братимемо гравця, тільки якщо я буду на 100% впевнений, що це посилення вже зараз", - сказав Багатскіс.

Раніше, Київ-Баскет відмовився від пропозиції почати новий сезон Ліги чемпіонів з групового етапу.

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