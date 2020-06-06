Майкл Джордан долучився до акції Black Lives Matter

Шестиразовий чемпіон НБА Майкл Джордан виділить 100 млн доларів організаціям, які займаються забезпеченням расової рівності та соціальної справедливості.

Про це повідомляє компанія Jordan в Twitter.

Кошти надаватимуться організаціям протягом 10 років.

"Black Lives Matter. Це не спірне твердження. До тих пір, поки укорінений расизм не зникне з лиця землі, ми будемо прагнути захищати і покращувати життя чорношкірих людей", - йдеться в повідомленні.

Раніше, Михайлюк взяв участь в акції протесту у США.