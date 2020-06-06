Джерело - isport.ua.
Шестиразовий чемпіон НБА Майкл Джордан виділить 100 млн доларів організаціям, які займаються забезпеченням расової рівності та соціальної справедливості.
Про це повідомляє компанія Jordan в Twitter.
Кошти надаватимуться організаціям протягом 10 років.
"Black Lives Matter. Це не спірне твердження. До тих пір, поки укорінений расизм не зникне з лиця землі, ми будемо прагнути захищати і покращувати життя чорношкірих людей", - йдеться в повідомленні.
Раніше, Михайлюк взяв участь в акції протесту у США.