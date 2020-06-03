 Київ-Баскет отримував пропозицію почати новий сезон Ліги чемпіонів з групового етапу | Баскетбол | Champion.com.ua
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Київ-Баскет відмовився від пропозиції почати новий сезон Ліги чемпіонів з групового етапу

Сьогодні 19:55 753 0
Клуб відмовився від пропозиції
Київ-Баскет відмовився від пропозиції почати новий сезон Ліги чемпіонів з групового етапу
#Київ-Баскет, #Багатскіс

Джерело - xsport.ua.

Київ-Баскет отримував пропозицію почати новий єврокубковий сезон відразу з групового етапу Ліги чемпіонів, але відмовився на користь старту з кваліфікації, як це було у минулому році. 

Про це заявив головний тренер команди Айнарс Багатскіс.

"У нас була пропозиція грати в Лізі чемпіонів, відразу на груповому етапі, але давайте скажемо відверто - це абсолютно іншого рівня комплектація зі старту. Зараз, коли ми ось тільки підходимо до закінчення карантину, витрачати великі гроші дуже ризиковано, навіть якщо вони є. Ніхто не знає, як буде далі зі спонсорами, з запитами гравців і їх агентів, навіть з самим коронавірусів. Може, буде друга хвиля, хто знає?

Тому ми поки плануємо зробити як в наступному році. Тобто - грати в кваліфікації Ліги Чемпіонів, і там вже будемо дивитися по ситуації. Якщо не пройдемо її, то будемо намагатися пройти ще далі в Кубку Європи ФІБА. Хоча, я особисто вважаю, що в цьому році ми виступили значно вище очікувань. Якби потрапила нам не Каршіяка і хто знає, може ми пройшли ще далі?

Комплектація складу? Ще раз, ми подивимося, який буде ринок. Ми хочемо підсилитися, стати сильніше, ніж були. У нас є принципова згода залишитися від ряду лідерів сезону 2019/20. Але зараз подивимося на ціни після карантину. Можу сказати тільки, що ми збережемо вектор комплектації, коли погоду робитимуть українці", - зазначив Багатскіс.

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