Детройт Михайлюка відкрив тренувальну базу

Команда не братиме участь в заключній частині поточного сезону

Детройт захисника збірної України Святослава Михайлюка відкрив після карантинних обмежень тренувальну базу клубу.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Команда не братиме участь в заключній частині поточного сезону, однак гравці команди зможуть індивідуально підтримувати фізичні кондиції.

Найближчим часом у НБА мають остаточно визначитися з дограванням поточного чемпіонату. Змагання зупинили в середині березня через пандемію коронавірусу.

Михайлюк виступає за Детройт з лютого 2019 року, куди його обміняв Лейкерс після половини сезону-2018/19.

Раніше, чемпіон НБА вимагає смертну кару для вбивці Флойда.