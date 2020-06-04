Детройт Михайлюка відкрив тренувальну базу

Джерело - ukrbasket.net.
Детройт захисника збірної України Святослава Михайлюка відкрив після карантинних обмежень тренувальну базу клубу.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Команда не братиме участь в заключній частині поточного сезону, однак гравці команди зможуть індивідуально підтримувати фізичні кондиції.
Найближчим часом у НБА мають остаточно визначитися з дограванням поточного чемпіонату. Змагання зупинили в середині березня через пандемію коронавірусу.
Михайлюк виступає за Детройт з лютого 2019 року, куди його обміняв Лейкерс після половини сезону-2018/19.
Раніше, чемпіон НБА вимагає смертну кару для вбивці Флойда.