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Прометей оголосив про підписання трьох новачків

Сьогодні 16:40 322 0
Клуб з Кам'янського має намір далі продовжувати комплектацію складу
Прометей оголосив про підписання трьох новачків
#Прометей

Джерело - xsport.ua.

Прометей підписав контракти з Максимом Луценком і Сергієм Приймаком з Миколаєва, а також з Олександром Беліковим з Черкаських Мавп.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Луценко в минулому сезоні набирав в середньому 13,9 очка, 3,9 підбору, 2,4 передачі за матч. У Приймака в Миколаєві - було 9,1 очка і 4,2 ​​підбору за матч. Бєліков демонстрував показник в 11,6 очка, 4,3 підбору і 1,3 передачі в середньому за поєдинок у складі Мавп.

У Прометея комплектація складу буде і далі продовжуватися.

У складі клубу з Кам'янського на наступний сезон також залишаються Денис Лукашов, Ілля Сидоров та Олександр Антіпов.

Раніше, Прометей підписав контракт з новим головним тренером Віталієм Чернієм.

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