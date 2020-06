Помер легендарний баскетболіст Вашингтона

Відомий гравець, тренер і менеджер НБА Уес Анселд помер на 75-му році життя.

Про це повідомляє прес-служба Вашингтона.

Про причини смерті не повідомляється.

Statement from the family of Wes Unseld.



Rest easy, Wes ♥️ pic.twitter.com/NwEtuofgG9