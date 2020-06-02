Помер легендарний баскетболіст Вашингтона

Анселд помер на 75-му році життя

Джерело - Чемпіон.

Відомий гравець, тренер і менеджер НБА Уес Анселд помер на 75-му році життя.

Про це повідомляє прес-служба Вашингтона.

Про причини смерті не повідомляється.

Statement from the family of Wes Unseld.



Rest easy, Wes ♥️ pic.twitter.com/NwEtuofgG9 — Washington Wizards (@WashWizards) June 2, 2020

Всю свою кар'єру Анселд провів у Вашингтоні. У 1969 році він був визнаний MVP сезону, в 1978 завоював з командою титул і виграв звання MVP фіналу.

Анселд п'ять разів ставав учасником Матчу всіх зірок і одного разу б визнаний кращим новачком сезону. У 1988 році гравця ввели в Зал слави.

Ексгравець також тренував Вашингтон з 1988 по 1994 рік.

Нагадаємо, НБА може відкрити ринок вільних агентів до драфта.

Раніше повідомлялося, що сезони в Євролізі і Єврокубку достроково завершені.