Марков та Алфьоров залишилися у тренерському штабі

Джерело - Чемпіон.

БК Прометей підписав трирічний контракт з Віталієм Чернієм, який стане новим головним тренером команди з Кам'янського.

Про це повідомляє президент клубу Володимир Дубінський.

Дмитро Марков і Сергій Алфьоров, які в минулому сезоні були асистентами латвійця Карліса Муйжніекса, увійшли до тренерського штабу команди. Кирило Большаков залишився на посаді спортивного директора клубу.

Протягом останніх двох сезонів 49-річний фахівець очолював МБК Миколаїв, з яким посів п'яте та сьоме місця в Суперлізі останніх сезонів.

До цього Черній керував БК Київ, Будівельником, працював у тренерському штабі литовського Ліеткабеліса, був головним тренером національної та молодіжної збірних України.

Раніше, нападник збірної України залишиться в іспанському клубі.