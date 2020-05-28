 Черній став головним тренером Прометея | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз
Сьогодні 14:48 87
Кличко міг стати суперником Майка Тайсона
Сьогодні 14:40 453
На автомобіль спортивного юриста скоєно напад
Сьогодні 13:09 369
Гірн планує наступний бій Усика на серпень
Сьогодні 12:09 756
Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ
Сьогодні 12:02 2520
Джонс: Бій з Ломаченком допоможе Лопесу потрапити до ТОП-5
Сьогодні 10:57 1045
Смалійчук: Не буду витрачати гроші на договірняки і роботу з суддями
Сьогодні 09:39 376
Терористи на Донбасі вбили тренера дитячої команди
Вчора 20:56 1846
Хитров: У мене не найкращі промоутери
Вчора 19:59 1446
Палкін: Шахтар буде грати на Олімпійському
Вчора 17:30 2490
Блоги
Два роки тому Роналду зіграв останній матч за Реал. Усі голи португальця за королівський клуб
Два роки тому Роналду зіграв останній матч за Реал. Усі голи португальця за королівський клуб Valeriy Ruchka
26.05.2020 21:40 468
21 рік тому Манчестер Юнайтед створив фантастичний камбек у фіналі Ліги чемпіонів
21 рік тому Манчестер Юнайтед створив фантастичний камбек у фіналі Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
26.05.2020 20:43 938
GG.BET пришел на беттинговый рынок Украины. Чего ждать от топового букмекера?
GG.BET пришел на беттинговый рынок Украины. Чего ждать от топового букмекера? Дима Копий
26.05.2020 17:20 810
Втрачені таланти Шахтаря, Сьомін в Динамо і топ-емблеми українських клубів - ТаТоТаке
Втрачені таланти Шахтаря, Сьомін в Динамо і топ-емблеми українських клубів - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
26.05.2020 17:03 445
Історія дня. Кличко-молодший не хотів йти в гості до Шварценеггера
Історія дня. Кличко-молодший не хотів йти в гості до Шварценеггера Valeriy Ruchka
26.05.2020 12:45 1065
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:55 Футбол Бешикташ готовий безкоштовно відпустити колишнього лідера Динамо 147
14:48 Футбол Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз 87
14:40 Бокс Кличко міг стати суперником Майка Тайсона 453
14:25 Футбол Голанд отримав травму у зіткненні з арбітром 426
14:09 Футбол Полтавець: В Альтмана свисток випав з рота, коли я побіг по воді 591
14:00 Блог Тайсон спровокував бійку на рестлерському шоу 222
13:45 Баскетбол Черній став головним тренером Прометея 408
13:32 Футбол Офіційний сайт Динамо не працює 612
13:28 Блог Ляп туру. Голкіпер Герти закинув м'яч у власні ворота 760
13:15 Футбол Шевченко: У ці 12 секунд все моє життя промайнуло перед очима 799
13:09 Інше На автомобіль спортивного юриста скоєно напад 369
13:00 Блог Про змову в Першій лізі, та неробство ПФЛ та УАФ - Сергій Стороженко 393
12:57 Футбол В АПЛ виявили ще чотирьох хворих на коронавірус 522
12:41 Футбол Вілліан покине Челсі – колишня зірка Шахтаря обирає між двома грандами АПЛ 1449
12:25 Футбол Стороженко: Не догравати Першу лігу - це змова клубів 870
12:09 Бокс Гірн планує наступний бій Усика на серпень 756
12:09 Футбол Юрист погрожує подати позов до суду на українські клуби 1018
12:02 Пряма трансляція Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ 2520
11:58 Блог 17 років тому Андрій Шевченко виграв Лігу чемпіонів 384
11:51 Футбол Аугсбург - Падерборн 0:0. Огляд матчу 617
11:33 Теніс Лопатецька перемогла Людмилу Кіченок на турнірі в Ірпені 755
11:15 Теніс Надія Кіченок знялася з турніру в Ірпені 866
11:00 Блог ТОП-10 клубів з найкращою відвідуваністю домашніх матчів 436
10:57 Бокс Джонс: Бій з Ломаченком допоможе Лопесу потрапити до ТОП-5 1045
10:41 Футбол Уніон - Майнц 1:1. Огляд матчу 710

Черній став головним тренером Прометея

Сьогодні 13:45 408 0
Марков та Алфьоров залишилися у тренерському штабі
Черній став головним тренером Прометея
#Прометей, #Черній

Джерело - Чемпіон.

БК Прометей підписав трирічний контракт з Віталієм Чернієм, який стане новим головним тренером команди з Кам'янського.

Про це повідомляє президент клубу Володимир Дубінський.

Дмитро Марков і Сергій Алфьоров, які в минулому сезоні були асистентами латвійця Карліса Муйжніекса, увійшли до тренерського штабу команди. Кирило Большаков залишився на посаді спортивного директора клубу.

Протягом останніх двох сезонів 49-річний фахівець очолював МБК Миколаїв, з яким посів п'яте та сьоме місця в Суперлізі останніх сезонів.

До цього Черній керував БК Київ, Будівельником, працював у тренерському штабі литовського Ліеткабеліса, був головним тренером національної та молодіжної збірних України.

Раніше, нападник збірної України залишиться в іспанському клубі.

Коментарі ()