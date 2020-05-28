Джерело - Чемпіон.
БК Прометей підписав трирічний контракт з Віталієм Чернієм, який стане новим головним тренером команди з Кам'янського.
Про це повідомляє президент клубу Володимир Дубінський.
Дмитро Марков і Сергій Алфьоров, які в минулому сезоні були асистентами латвійця Карліса Муйжніекса, увійшли до тренерського штабу команди. Кирило Большаков залишився на посаді спортивного директора клубу.
Протягом останніх двох сезонів 49-річний фахівець очолював МБК Миколаїв, з яким посів п'яте та сьоме місця в Суперлізі останніх сезонів.
До цього Черній керував БК Київ, Будівельником, працював у тренерському штабі литовського Ліеткабеліса, був головним тренером національної та молодіжної збірних України.
Раніше, нападник збірної України залишиться в іспанському клубі.