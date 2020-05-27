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Кандидат до збірної України гратиме у Росії

Сьогодні 14:55 1044 0
Шеферд перейшов у Нижній Новгород
Кандидат до збірної України гратиме у Росії
#Шеферд

Джерело - xsport.ua.

Американський захисник Київ-Баскета Кейсі Шеферд, який претендує на місце в збірній України, перейде у чемпіонат Росії.

Про це повідомляє BeoBasket.

Американець підписав контракт з Нижнім Новгородом.

У сезоні Суперліги 2019/2020 років Шеферд в середньому за матч набирав по 13,6 очок, 3,2 підбирань, 3,5 передачі.

Нагадаємо, менеджер збірної України Андрій Лебедєв заявив, що Шеферда розглядали кандидатом до національної збірної.

Раніше, нападник збірної України залишиться в іспанському клубі.

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