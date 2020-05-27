Кандидат до збірної України гратиме у Росії

Джерело - xsport.ua.
Американський захисник Київ-Баскета Кейсі Шеферд, який претендує на місце в збірній України, перейде у чемпіонат Росії.
Про це повідомляє BeoBasket.
Американець підписав контракт з Нижнім Новгородом.
У сезоні Суперліги 2019/2020 років Шеферд в середньому за матч набирав по 13,6 очок, 3,2 підбирань, 3,5 передачі.
Нагадаємо, менеджер збірної України Андрій Лебедєв заявив, що Шеферда розглядали кандидатом до національної збірної.
Раніше, нападник збірної України залишиться в іспанському клубі.