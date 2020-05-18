Захисник збірної України може перейти до грецького АЕКа

Захисник національної збірної України та грецького Промітеаса Олександр Липовий може перейти до іншого грецького клубу АЕК.

Про це заявив сам баскетболіст.

"Я запитав у агента, щодо інформації про зацікавленість АЕКа. Він сказав, що вони мною цікавляться, але спершу хочуть дізнатися, який у них буде бюджет на наступний сезон. Також вони хочуть зберегти одного з легіонерів. Так, тренеру АЕКа я сподобався, але у мене ще рік контракту з Промітеасом.

Тренер каже, що є варіант поновлення сезону Єврокубка. Можливий варіант турніру ТОП-8 з проведенням турніру в одному місті. Будемо чекати на офіційну інформацію. Американці навряд чи приїдуть через коронавірус. Тому буду єдиним легіонером в команді. Думаю, головне для греків - проведення турніру, а не сам результат. Це з точки зору маркетингу і спонсорів", - зазначив Липовий.