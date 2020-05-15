Український баскетболіст продовжить кар'єру в Ізраїлі

27-річний український центровий Андрій Куліш перебрався до Ізраїлю. Баскетболіст підписав контракт за системою 1+2 з клубом Хапоель Беер-Шева.

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Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Також Куліш прийме громадянство Ізраїлю. Минулий сезон Куліш грав у Вищій лізі за Кривий Ріг, в середньому набираючи 18,3 очка і роблячи 10 підбирань.

Хапоель Беер-Шева виступає в Вищому дивізіоні Ізраїлю. На момент зупинки чемпіонату клуб займав передостаннє, 11-те місце в турнірній таблиці.

В Україні Куліш також грав за Черкаські Мавпи та Прометей.