У НБА назвали найкращого гравця в історії

Став відомий найкращий гравець НБА за 74-річну історію ліги

Найкращим гравцем в історії Національної баскетбольної асоціації визнали легендарного Майкла Джордана.

Про це повідомляє ESPN.

У опитуванні переміг легендарний гравець Чикаго Майкл Джордан - шестиразовий чемпіон НБА і дворазовий олімпійський чемпіон.

На другій позиції форвард Лейкерс Леброн Джеймс, третім став - Карім Абдул-Джабар.

Також до ТОП-10 увійшли: Білл Расселл, Меджік Джонсон, Уїлт Чемберлен, Ларрі Берд, Тім Данкан, Кобі Браянт і Шакіл О'Ніл.

Рейтинг складено за всю 74-річну історію ліги. Експерти звертали увагу як на цінність кар'єри, так і на статистичні показники.

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