У НБА назвали найкращого гравця в історії

Джерело - espreso.tv.
Найкращим гравцем в історії Національної баскетбольної асоціації визнали легендарного Майкла Джордана.
Про це повідомляє ESPN.
У опитуванні переміг легендарний гравець Чикаго Майкл Джордан - шестиразовий чемпіон НБА і дворазовий олімпійський чемпіон.
На другій позиції форвард Лейкерс Леброн Джеймс, третім став - Карім Абдул-Джабар.
Також до ТОП-10 увійшли: Білл Расселл, Меджік Джонсон, Уїлт Чемберлен, Ларрі Берд, Тім Данкан, Кобі Браянт і Шакіл О'Ніл.
Рейтинг складено за всю 74-річну історію ліги. Експерти звертали увагу як на цінність кар'єри, так і на статистичні показники.
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