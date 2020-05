Китай продовжить блокувати матчі НБА

Центральне телебачення Китаю (CCTV) продовжить бойкот трансляції матчів НБА.

Про це повідомляє інсайдер Марк Стайн.

Obviously not the NBA’s biggest problem at the moment, but state-run TV in China (CCTV) has announced that it will continue to keep the league off its air in the wake of Daryl Morey’s tweet about Hong Kong last fall ... https://t.co/A0TKCWcLWE