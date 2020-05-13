Китай продовжить блокувати матчі НБА

У Пекіні досі ображаються на лігу

Джерело - Чемпіон.

Центральне телебачення Китаю (CCTV) продовжить бойкот трансляції матчів НБА.

Про це повідомляє інсайдер Марк Стайн.

"Очевидно, що це не найбільша проблема НБА на поточний момент, але державне телебачення в Китаю (CCTV) оголосило, що продовжить тримати блокування ліги в ефірі після твіти Деріла Морі про Гонконгу минулої осені", - написав Стайн.

Obviously not the NBA’s biggest problem at the moment, but state-run TV in China (CCTV) has announced that it will continue to keep the league off its air in the wake of Daryl Morey’s tweet about Hong Kong last fall ... https://t.co/A0TKCWcLWE — Marc Stein (@TheSteinLine) May 12, 2020

Нагадаємо, на початку жовтня 2019 року генеральний менеджер Х'юстона Деріл Морі опублікував в соціальних мережах пост в підтримку антикитайських протестів в Гонконзі. Через що виник конфлікт з Китаєм НБА втратить $ 400 млн.

Раніше, у НБА назвала міста, в яких можуть відбутися матчі плей-оф.

Нагадаємо, команди Михайлюка та Леня в НБА відкривають тренувальні бази.