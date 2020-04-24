Лень додав Сакраменто жорсткості та фізичної сили - тренер

Команда Сакраменто стала більш жорсткою після переходу центрового Олексія Леня.

Про це розповів головний тренер клубу Люк Волтон.

"Ми заінтриговані. Як я вже говорив, до припинення сезону ми показували баскетбол високого рівня. Команда розуміла, що їй потрібно робити. Люди розуміли свої ролі, розуміли, що нам потрібно від них. Вони йшли на жертви заради поліпшення команди. Я думаю, саме тому ми часто перемагали в матчах перед припиненням сезону. Тренер хоче бачити саме таку картину.

Олексій Лень і Кент Бейзмор підійшли команді і додали нам трохи необхідної жорсткості і фізичної сили, допомогли поліпшити рівень захисту. У нас було багато хороших позитивних моментів, як у єдиної команди. Команда переживала за результат. Ми з нетерпінням чекали кожного матчу регулярного чемпіонату. Наші хлопці повністю викладалися на майданчику", - заявив Волтон.