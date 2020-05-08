Хакери намагалися пограбувати зірку НБА

Наразі не повідомляється про розмір збитків

Зловмисники намагалися пограбувати зіркового форварда Мілуоки Яніса Адетокумбо.

Про це повідомляє сам баскетболіст.

Окрім сторінки гравця в мережі Twitter вони зламали банківський рахунок баскетболіста. Наразі не повідомляється про розмір збитків.

"У Яніса зламали твітер, пошту, телефон та банківський рахунок. Він вибачається за образливі записи від його імені та скоро повернеться", - зазначив Адетокумбо.

Хакери, які заволоділи особистими даними Адетокумбо, писали в Twitter від його імені, що Леброн Джеймс найняв кілера для вбивства грека, і що той нібито відбив дружину Стефена Карі. Також публікувалися образи на адресу покійного Кобі Браянта.

Нагадаємо, легендарний Паркер планує повернутися у НБА.