Легендарний Паркер планує повернутися у НБА

Француз може придбати клуб НБА

Джерело - The Undefeated.

Легендарний розігруючий захисник Сан-Антоніо та збірної Франції Тоні Паркер планує повернутися в НБА, ставши власником одного з клубів.

Про це заявив сам француз.

"Є велика ймовірність того, що у випадку продажу якогось клубу НБА, я та мої французькі партнери спробуємо його придбати. Наразі у нас дещо інші цілі. Але у перспективі п’яти чи десяти років можливо. Я завжди ставлю перед собою максимальні завдання", - зазначив Паркер.

Минулого року Тоні Паркер завершив 18-річну кар’єру в НБА, здобувши чотири чемпіонських титули. А вже зараз колишній баскетболіст очолює на президентській посаді баскетбольний клуб Ліон, чоловіча та жіноча команди якого виступають в елітних дивізіонах чемпіонату Франції.

Раніше, Паркер також підтвердив, що з 2023 року стане президентом футбольного клубу Ліон, змінивши легендарного Жан-Мішеля Оля, який очолює ліонців з 1987 року.