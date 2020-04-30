Українець став чемпіоном Тайваню

Українець у вирішальному матчі набрав 17 очок

Гравець збірної України Ігор Зайцев став чемпіоном Тайваню з баскетболу.

Про це повідомляє ukrbasket.net.

У вирішальному шостому матчі фінальної серії команда Зайцева Бір перемогла Юлонь з рахунком 117:78. Загальний рахунок серії – 4:3. Одну бонусну перемогу в фінальній серії Бір мала за перше місце у регулярному чемпіонаті.

Ігор Зайцев у вирішальному матчі набрав 17 очок, зробив 5 підбирань, 3 результативні передачі, 4 перехоплення.

Середня статистика 30-річного українця за сезон: 15,6 очка, 8,1 підбирання, 3,1 передачі за матч.

Нагадаємо, сезон у НБА планують дограти у Дісней Ворлді.