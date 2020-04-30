 Українець став чемпіоном Тайваню | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Лобановський увійшов до ТОП-10 тренерів усіх часів
Сьогодні 09:24 1731
ПСЖ достроково визнали чемпіоном Франції
Сьогодні 19:12 133
Цифра дня. Вражаючі індивідуальні нагороди Валерія Лобановського
Сьогодні 19:07 192
Барселона може відправити українця в оренду
Сьогодні 12:08 701
Стало відомо, скільки отримує арбітр за один матч в УПЛ
Сьогодні 09:40 1910
Від бунтаря до філантропа: Андре Агассі світкує 50-річний ювілей
Вчора 20:42 1757
Ягупова очолила символічну збірну Євроліги
Вчора 20:31 1669
Шахтар Вернидуба забив чотири голи брестському Динамо, але не вийшов у фінал Кубка Білорусі
Вчора 19:56 2877
Попов та Миколенко зацікавили клуби Серії А
Вчора 18:15 2639
В УАФ назвали оптимістичний план відновлення УПЛ
Вчора 17:16 2481
Блоги
Цифра дня. Вражаючі індивідуальні нагороди Валерія Лобановського
Цифра дня. Вражаючі індивідуальні нагороди Валерія Лобановського Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:07 186
Кличко знявся у ролику на підтримку лікарів
Кличко знявся у ролику на підтримку лікарів Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:17 243
Дівчина дня. Українська чемпіонка із зовнішністю ляльки Барбі
Дівчина дня. Українська чемпіонка із зовнішністю ляльки Барбі Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:05 472
Правда або пий. Алієв проти Мандзюка
Правда або пий. Алієв проти Мандзюка Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:25 316
Уміння перемагати несуттєво. Важливо вміти програвати. Я завжди любив програвати весело. Правила життя Андре Агассі
Уміння перемагати несуттєво. Важливо вміти програвати. Я завжди любив програвати весело. Правила життя Андре Агассі Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:21 342
Сам собі перукар. Кличко показав, як стрижеться на карантині
Сам собі перукар. Кличко показав, як стрижеться на карантині Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:22 829
Найкращу тенісистку світу ледь не вбили в розпал матчу. Моніку Селеш 27 років тому ударили ножем прямо на корті
Найкращу тенісистку світу ледь не вбили в розпал матчу. Моніку Селеш 27 років тому ударили ножем прямо на корті Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:43 1067
Від бунтаря до філантропа: Андре Агассі світкує 50-річний ювілей
Від бунтаря до філантропа: Андре Агассі світкує 50-річний ювілей Андрій Твердохліб
Вчора 20:42 1755
Сьогодні відзначають Всеукраїнський день футболу
Сьогодні відзначають Всеукраїнський день футболу Valeriy Ruchka
Вчора 16:49 1055
Легендарний легіонер. Домагой Віда святкує день народження
Легендарний легіонер. Домагой Віда святкує день народження Valeriy Ruchka
Вчора 16:03 1746
Український скульптор створює статую Ломаченка
Український скульптор створює статую Ломаченка Valeriy Ruchka
Вчора 14:40 759
ТОП-5 лучших букмекерских контор по версии БонусАП
ТОП-5 лучших букмекерских контор по версии БонусАП Дима Копий
Вчора 14:35 798
12 років тому фантастичний гол Скоулза вибив Барселону з Ліги чемпіонів
12 років тому фантастичний гол Скоулза вибив Барселону з Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 11:49 713
Справжній шок! 3 роки тому Джошуа нокаутував Володимира Кличка
Справжній шок! 3 роки тому Джошуа нокаутував Володимира Кличка Valeriy Ruchka
Вчора 10:06 3980
Тренуйся, де можеш. Кличко показав, як використовує підручні предмети для тренування у власному кабінеті
Тренуйся, де можеш. Кличко показав, як використовує підручні предмети для тренування у власному кабінеті Valeriy Ruchka
28.04.2020 20:13 646
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:47 Футбол Мілан підготував короткостроковий контракт для Доннарумми 95
19:31 Бокс Джошуа не планує битися з Усиком - промоутер 393
19:12 Футбол ПСЖ достроково визнали чемпіоном Франції 133
19:07 Блог Цифра дня. Вражаючі індивідуальні нагороди Валерія Лобановського 192
18:57 Футбол Гусєв: Не прийняв би пропозицію Шахтаря 362
18:46 Футбол Роналду відмовляється повертатися в Італію 1146
18:30 Футбол Барселона готова віддати Відаля і Грізманна за Мартінеса 687
18:17 Блог Кличко знявся у ролику на підтримку лікарів 248
18:14 Футбол Чорноморець зменшив зарплату та розформовує другу команду – ЗМІ 584
17:58 Баскетбол Українець став чемпіоном Тайваню 899
17:44 Футбол Гравців АПЛ зобов’яжуть носити маски 739
17:29 Футбол Флік продовжив контракт з Баварією 904
17:13 Футбол Визначилась можлива заміна Маркевича у Чорноморці 1165
17:05 Блог Дівчина дня. Українська чемпіонка із зовнішністю ляльки Барбі 479
16:56 Футбол Азар відновив тренування 1013
16:46 Важка атлетика Олімпійського чемпіона дискваліфікували через допінг 1287
16:30 Футбол Стала відома причина звільнення Маркевича з Чорноморця 1767
16:15 Баскетбол Новий сезон Суперліги може стартувати в листопаді 1316
15:54 Футбол Фанати німецького клубу погрожували батькам футболіста, який перейшов до Баварії 1371
15:39 Бокс Американський чемпіон відмовляє Тайсона від повернення на ринг 1519
15:25 Футбол Колишній футболіст Динамо поставив ультиматум керівництву турецького клубу 1976
15:25 Блог Правда або пий. Алієв проти Мандзюка 318
15:10 Бокс Тайсон: У бою з Ф'юрі потрібно діяти агресивно 1532
14:55 Футбол Козловський назвав несподівану мрію у футболі 1752
14:39 Бокс Колишній тренер Тайсона не вірить у перемогу Ломаченка над Лопесом 2008

Українець став чемпіоном Тайваню

Сьогодні 17:58 899 0
Українець у вирішальному матчі набрав 17 очок
Українець став чемпіоном Тайваню
#Зайцев, #Тайвань

Джерело - ukrbasket.net.

Гравець збірної України Ігор Зайцев став чемпіоном Тайваню з баскетболу.

Про це повідомляє ukrbasket.net.

У вирішальному шостому матчі фінальної серії команда Зайцева Бір перемогла Юлонь з рахунком 117:78. Загальний рахунок серії – 4:3. Одну бонусну перемогу в фінальній серії Бір мала за перше місце у регулярному чемпіонаті.

Ігор Зайцев у вирішальному матчі набрав 17 очок, зробив 5 підбирань, 3 результативні передачі, 4 перехоплення.

Середня статистика 30-річного українця за сезон: 15,6 очка, 8,1 підбирання, 3,1 передачі за матч.

Нагадаємо, сезон у НБА планують дограти у Дісней Ворлді.

Коментарі ()