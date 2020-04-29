 Український форвард візьме участь в драфті НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Український форвард візьме участь в драфті НБА

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Драфт НБА нового сезону заплановано на 25 червня
Український форвард візьме участь в драфті НБА
#Хімік, #НБА

Джерело - sportarena.com.

Форвард южненського Хіміка Андрій Войналович візьме участь в драфті НБА сезону 2020 року.

Про це повідомляє sportarena.com.

Національна баскетбольна асоціація опублікувала список 205 молодих спортсменів, які братимуть участь у заході. 163 баскетболісти представляють місцеві коледжі, 42 гравці, серед яких українець, прибудуть з інших країн.

20-річний Войналович протягом сезону в середньому набирав 8 очок і робив 4 підбирання. Форвард виступав за збірну України в різних вікових групах. У команді до 20 років Войналович набирає в середньому 15,8 очок за матч.

Хімік знаходився на четвертому місці турнірної таблиці Суперліги, коли розіграш перервали через пандемію. Чемпіоном став лідируючий на той момент Дніпро.

Драфт НБА нового сезону заплановано на 25 червня. Через пандемію коронавірусу захід мають намір перенести на початок серпня.

Раніше, Корнієнко завершив виступи у збірній України.

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