Джерело - basket.com.uа.
Форвард Дніпра Максим Корнієнко більше не зіграє за збірну України.
Про це розповів сам баскетболіст.
"Чи готовий зіграти за збірну України? Напевно, ні, напевно, зі збірною я зав'язав.
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Коли прийняв таке рішення? Напевно його прийняли за мене. Я прекрасно розумію, що є молоде покоління, але ... Я трохи не зрозумів одного моменту: коли ми грали відбір на ЧС-2019 з Мурзіним, першу кваліфікацію я відіграв, другу також, а на третю мені навіть ніхто не подзвонив. Скажіть, що замість мене берете Геруна. Я ж сиджу в клубі, розуміючи, що грав у минулій кваліфікації, і зараз збираюся їхати, а мені зараз навіть ніхто не дзвонить. Цього трохи не зрозумів. Можна було хоча б повідомлення написати і елементарний дзвіночок зробити і сказати, що беруть молодого", - розповів Корнієнко.
Нагадаємо, визначилися міста, де можуть дограти Євролігу.