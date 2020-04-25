Форвард Дніпра Максим Корнієнко більше не зіграє за збірну України.

Про це розповів сам баскетболіст.

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Коли прийняв таке рішення? Напевно його прийняли за мене. Я прекрасно розумію, що є молоде покоління, але ... Я трохи не зрозумів одного моменту: коли ми грали відбір на ЧС-2019 з Мурзіним, першу кваліфікацію я відіграв, другу також, а на третю мені навіть ніхто не подзвонив. Скажіть, що замість мене берете Геруна. Я ж сиджу в клубі, розуміючи, що грав у минулій кваліфікації, і зараз збираюся їхати, а мені зараз навіть ніхто не дзвонить. Цього трохи не зрозумів. Можна було хоча б повідомлення написати і елементарний дзвіночок зробити і сказати, що беруть молодого", - розповів Корнієнко.