 Корнієнко: Я не готовий зіграти за збірну України | Баскетбол | Champion.com.ua
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Корнієнко завершив виступи у збірній України

Сьогодні 14:58 617 0
Максим Корнієнко прокоментував кар'єру у збірній Україні
Корнієнко завершив виступи у збірній України
#Корнієнко, #Дніпро, #Україна

Джерело - basket.com.uа.

Форвард Дніпра Максим Корнієнко більше не зіграє за збірну України.

Про це розповів сам баскетболіст.

"Чи готовий зіграти за збірну України? Напевно, ні, напевно, зі збірною я зав'язав.

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Коли прийняв таке рішення? Напевно його прийняли за мене. Я прекрасно розумію, що є молоде покоління, але ... Я трохи не зрозумів одного моменту: коли ми грали відбір на ЧС-2019 з Мурзіним, першу кваліфікацію я відіграв, другу також, а на третю мені навіть ніхто не подзвонив. Скажіть, що замість мене берете Геруна. Я ж сиджу в клубі, розуміючи, що грав у минулій кваліфікації, і зараз збираюся їхати, а мені зараз навіть ніхто не дзвонить. Цього трохи не зрозумів. Можна було хоча б повідомлення написати і елементарний дзвіночок зробити і сказати, що беруть молодого", - розповів Корнієнко.

Нагадаємо, визначилися міста, де можуть дограти Євролігу.

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