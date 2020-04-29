Визначився переможець Cyber Суперліги

Петров виграв кібер спортивний баскетбольний турнір

Джерело - ФБУ.

В’ячеслав Петров з Київ-Баскета став переможцем першого кібер спортивного баскетбольного турніру Cyber Суперліги.

Про це повідомляє ФБУ.

У фінальній серії він здолав одноклубника Юрія Кондракова. Для загальної перемоги Петрову знадобилося три матчі.

У першому наприкінці поєдинку Кондраков пішов вперед, здобувши перевагу в 5 очок. У другій зустрічі ініціатива була на боці Петрова, який зрівняв рахунок у серії. А в другій половині третього матчу В’ячеслав впевнено взяв хід гри під свій контроль. Раніше Андрій Кожем’якін з Запоріжжя переміг Олександра Липового з грецького Промітеаса в матчі за третє місце.

У дебютному турнірі Cyber Суперліги взяли участь 12 українських професіональних баскетболістів.

Cyber Суперліга

28 квітня, Фінал

В’ячеслав Петров (Лейкерс) - Юрій Кондраков (Юта) 2:1 (60:65, 70:61, 72:52)

Раніше, Корнієнко завершив виступи у збірній України.