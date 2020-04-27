 Нападник збірної України несподівано залишив свій клуб | Баскетбол | Champion.com.ua
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Нападник збірної України залишив Хімік

Сьогодні 08:55 1986 0
Ковальов залишив Хімік
Нападник збірної України залишив Хімік
#Ковальов, #Хімік

Джерело - Чемпіон.

Форвард Артем Ковальов залишив южненський баскетбольний клуб Хімік, за який провів шість років.

Про це заявив сам баскетболіст.

“Спасибі Хіміку за ці 6 років. Тренерам, керівництву, гравцям з якими працювали разом і всім хто переживав спасибі за все”, - написав Ковальов.

 
 
 
 
 
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Спасибо @khimik_yuzhne за эти 6 лет! Тренерам, руководству, игрокам с которыми работали вместе и всем кто переживал спасибо за всё! 💚

Допис, поширений Ⓐ Ⓡ Ⓣ Ⓔ Ⓜ (@artem35kovalyov)

У минулому сезоні 22-річний Ковальов провів 25 матчів за Хімік. В середньому за гру форвард набирав 7,8 очка і робив 4,3 підбору.

У 2019 році Ковальов в складі студентської збірної України виграв срібло Універсіади в Неаполі. У нинішньому році Артем викликався в головну команду країни, але не потрапив у остаточну заявку на матчі відбору на Євробаскет-2021.

Нагадаємо, що сезон українська Суперліга була достроково завершена через пандемію коронавірусу. Хімік зайняв четверте місце у турнірній таблиці.

Раніше, Корнієнко завершив виступи у збірній України.

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