Ковальов залишив Хімік

Джерело - Чемпіон.

Форвард Артем Ковальов залишив южненський баскетбольний клуб Хімік, за який провів шість років.

Про це заявив сам баскетболіст.

“Спасибі Хіміку за ці 6 років. Тренерам, керівництву, гравцям з якими працювали разом і всім хто переживав спасибі за все”, - написав Ковальов.

У минулому сезоні 22-річний Ковальов провів 25 матчів за Хімік. В середньому за гру форвард набирав 7,8 очка і робив 4,3 підбору.

У 2019 році Ковальов в складі студентської збірної України виграв срібло Універсіади в Неаполі. У нинішньому році Артем викликався в головну команду країни, але не потрапив у остаточну заявку на матчі відбору на Євробаскет-2021.

Нагадаємо, що сезон українська Суперліга була достроково завершена через пандемію коронавірусу. Хімік зайняв четверте місце у турнірній таблиці.

Раніше, Корнієнко завершив виступи у збірній України.