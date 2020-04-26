Український баскетболіст розповів, як у Білорусі замовчують правду про коронавірус

Баскетбольна федерація була першою і ледь не єдиною у Білорусі, яка призупинила чемпіонат чим здивувала і місцеву владу.

Про це заявив баскетболіст клубу Гродно-93 Максим Мірошниченко.

"Останній тур чемпіонату відбувся 14-го березня. Після нього в усіх клубах оголосили про призупинення чемпіонату. Баскетбольна федерація була, здається, першою і ледь не єдиною у Білорусі, яка призупинила чемпіонат чим здивувала, на скільки я чув, і місцеву владу. Припустимо в гандбол там і досі грають, а от баскетбол зупинився, грали і у хокей, але від того наслідки доволі важкі. Я знаю, що лише у хокейному клубі мого міста 13 гравців захворіли на коронавірус.

Там абсолютно усе працює, кафе, ресторани, тренажерні зали, торгівельні центри, нічні клуби. Щоправда відвідувачів у цих місцях значно менше ніж зазвичай. Люди побоюються за своє життя. В масках ходити не обов’язково, але решта захисні заходи проводяться. Там немає загально доступних місць де не було б антисептиків, там є соціальна реклама. От тільки статистику ніхто не наводить.

Ніхто в Білорусі навіть уявити не може скільки людей захворіло. На телебаченні намагаються про це обережно говорити. Іноді у новинах показують, що померла сім’я від пневмонії, але не від коронавірусу. Говорять десь так: "просто у них було ще купа болячок і вони були жирними та паршиво харчувалися". Ось так. Можуть ще показати Україну і навести статистику тих хто захворів, мовляв подивіться які кепські справи у наших сусідів, тисячі захворіли, будьте обережними", - зазначив Мірошниченко.