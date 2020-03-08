Лень із лідером Портленда влаштували бійку в матчі НБА

Вчасно нагодилися партнери обох гравців

Джерело - Чемпіон.

Український центровий Сакраменто Олексій Лень вплутався в бійку із зірковим захисником Портленда Сі Джеєм Макколум.

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На старті третьої чверті українець зробив заслін захиснику Блейзерс, в результаті активна ігрова боротьба переросла в бійку - Макколум вирішив відштовхнути Леня, на що українець відповів тим же.

Ситуація могла перерости в бійку, але вчасно нагодилися партнери обох гравців.

У підсумку обидва гравці отримали по технічному фолу, а Лінь також був "нагороджений" фолом в нападі: