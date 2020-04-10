Баскетболіст перед смертю написав книгу для дітей

Книга легенди НБА Кобі Брайанта очолить рейтинг бестселерів The News York Times.

Про це повідомляє Associated Press.

Книга в співавторстві з Веслі Кінгом називається The Wizeard Series: Season One. Вона поєднує в собі елементи фентезі - магія і баскетбол.

Книга, яка опублікована посмертно баскетболіста, займає перше місце по продажах серед дитячих книг на Amazon.

Нагадаємо, що після завершення кар'єри Браянт займався різними проєктами. Він став володарем премії Оскар за короткометражний анімаційний фільм Дорогий баскетбол.

26 січня 2020 року Браянт загинув в результаті авіакатастрофи. Разом з ним на борту була його донька і ще сім пасажирів. Всі вони загинули.