ФІБА перенесла чемпіонат Європи

Джерело - ФБУ.
Виконком ФІБА вніс суттєві зміни в міжнародний календар змагань через пандемію коронавірусу та перенесення термінів Олімпіади-2020.
Про це повідомляє прес-служба ФІБА.
Відтак чемпіонат Європи 2021 року серед чоловічих національних збірних перенесено на 2022 рік. Фінальний турнір має відбутися 1-18 вересня.
Фінальний турнір ЄвроБаскета-2021 має відбутися в чотирьох країнах: Німеччині, Грузії, Чехії та Італії.
ЄвроБаскет перенесено через зміщення олімпійських відбіркових турнірів, які тепер мають відбутися в термін з 22 червня по 4 липня 2021 року. Раніше Олімпіаду-2020 у Токіо перенесли на 23 липня - 8 серпня 2021 року.
Нагадаємо, збірна України в кваліфікації ЄвроБаскета-2021 перемогла на виїзді Австрію (88:73) та поступилася вдома Угорщині (60:62).
Жіночий чемпіонат Європи 2021 року відбудеться 17-27 червня 2021 року.
Раніше, Хімік підписав новий контракт із захисником збірної України.
Нагадаємо, Бобров вилікування від коронавірусу.