ФІБА перенесла чемпіонат Європи

Чоловічий чемпіонат Європи перенесено на 2022 рік

Джерело - ФБУ.

Виконком ФІБА вніс суттєві зміни в міжнародний календар змагань через пандемію коронавірусу та перенесення термінів Олімпіади-2020.

Про це повідомляє прес-служба ФІБА.

Відтак чемпіонат Європи 2021 року серед чоловічих національних збірних перенесено на 2022 рік. Фінальний турнір має відбутися 1-18 вересня.

Фінальний турнір ЄвроБаскета-2021 має відбутися в чотирьох країнах: Німеччині, Грузії, Чехії та Італії.

ЄвроБаскет перенесено через зміщення олімпійських відбіркових турнірів, які тепер мають відбутися в термін з 22 червня по 4 липня 2021 року. Раніше Олімпіаду-2020 у Токіо перенесли на 23 липня - 8 серпня 2021 року.

Нагадаємо, збірна України в кваліфікації ЄвроБаскета-2021 перемогла на виїзді Австрію (88:73) та поступилася вдома Угорщині (60:62).

Жіночий чемпіонат Європи 2021 року відбудеться 17-27 червня 2021 року.

Раніше, Хімік підписав новий контракт із захисником збірної України.

Нагадаємо, Бобров вилікування від коронавірусу.