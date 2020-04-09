Хімік підписав новий контракт із захисником збірної України

Нова угода розрахована на один сезон

Джерело - ФБУ.

Южненський Хімік домовився про продовження контракту з вихованцем команди 22-річним атакувальним захисником Кирилом Марченком.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нова угода розрахована на один сезон.

Віце-капітан Хіміка в минулому сезоні Суперліги Парі-Матч відіграв за южненців 25 матчів регулярного чемпіонату, в яких в середньому за 25 хвилин на майданчику набирав 10.0 очка, робив 1.9 підбирання та 1.6 передачі, реалізуючи 42.6% двоочкових і 38.2% триочкових за 4.9 дальніх атак за матч.

Нещодавно Марченко потрапив до фінальної заявки національної збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2021 проти Австрії та Угорщини.

Раніше, ФІБА перенесе два чемпіонати Європи.

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