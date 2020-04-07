Чемпіонат Італії завершений достроково

Джерело - Чемпіон.
Чемпіонат Італії з баскетболу сезону-2019/20 достроково завершений через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу Італії.
Таке рішення було прийнято в зв'язку з тим, що уряд Італії не визначило ніяких дат потенційного поновлення проведення спортивних заходів в країні. Багато клубів дозволили легіонерам покинути країну.
Другий за рангом дивізіон італійської першості - Серія В - також був завершений достроково. Жодна з команд не буде знижена або підвищена в статусі за підсумками сезону.
Примітно, що про підсумки сезону в заяві так і не було сказано. Раніше повідомлялося, що чемпіон Італії за підсумками сезону визначений не буде.
Раніше, ФІБА перенесе два чемпіонати Європи.
Нагадаємо, Бобров вилікування від коронавірусу.