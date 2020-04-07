Чемпіонат Італії завершений достроково

Баскетболісти не будуть догравати чемпіонат

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Італії з баскетболу сезону-2019/20 достроково завершений через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу Італії.

Таке рішення було прийнято в зв'язку з тим, що уряд Італії не визначило ніяких дат потенційного поновлення проведення спортивних заходів в країні. Багато клубів дозволили легіонерам покинути країну.

Другий за рангом дивізіон італійської першості - Серія В - також був завершений достроково. Жодна з команд не буде знижена або підвищена в статусі за підсумками сезону.

Примітно, що про підсумки сезону в заяві так і не було сказано. Раніше повідомлялося, що чемпіон Італії за підсумками сезону визначений не буде.

Раніше, ФІБА перенесе два чемпіонати Європи.

Нагадаємо, Бобров вилікування від коронавірусу.