 Ягупова лідирує в голосуванні лауреатів сезону в Євролізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Ягупова лідирує в голосуванні лауреатів сезону в Євролізі

Сьогодні 10:48 464 0
Аліна Ягупова одна з найкращих у Євролізі
Ягупова лідирує в голосуванні лауреатів сезону в Євролізі
#ФБУ, #Ягупова

Джерело - ФБУ.

Українська баскетболістка турецького Фенербахче Аліна Ягупова лідирує в голосуванні лауреатів жіночої Євроліги на проміжному етапі.

Про це повідомляє ФБУ.

У номінації найкращих гравців задньої лінії вона набрала 2536 голосів. Це найбільший показник серед усіх учасників в усіх номінаціях.

ФІБА оприлюднила проміжні результати голосування серед уболівальників та продовжила його до 12 квітня, зважаючи на невизначену за часом зупинку сезону через пандемію коронавірусу.

Ягупова також перебуває серед номінантів на MVP сезону, проміжні результати в якому ФІБА інтригуючи не зазначила.

Нагадаємо, Ягупова знову найкраща після визнання MVP туру Євроліги

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