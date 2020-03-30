Особливий рушник Браянта продали за рекордну суму

Джерело - Чемпіон.
Рушник Кобі Браянта, з яким легенда проголосив прощальну промову про закінчення кар’єри в НБА 13 квітня 2016 року, продали на аукціоні за $33 000.
Про це повідомляє CNN.
Реліквію придбав колекціонер, який збирає пам’ятні речі, що стосуються команди Лос-Анджелес Лейкерс.
Кобі Браянт – п’ятиразовий чемпіон НБА та дворазовий олімпійський чемпіон. У заключному матчі кар’єри проти Юти він набрав 60 очок.
Легендарний баскетболіст загинув 26 січня поточного року разом з донькою та іншими пасажирами під час авіакатастрофи власного гелікоптера.
Нагадаємо, гравці двох команд НБА заразилися коронавірусом.