Особливий рушник Браянта продали за рекордну суму

Реліквію придбав колекціонер

Джерело - Чемпіон.

Рушник Кобі Браянта, з яким легенда проголосив прощальну промову про закінчення кар’єри в НБА 13 квітня 2016 року, продали на аукціоні за $33 000.

Про це повідомляє CNN.

Реліквію придбав колекціонер, який збирає пам’ятні речі, що стосуються команди Лос-Анджелес Лейкерс.

Кобі Браянт – п’ятиразовий чемпіон НБА та дворазовий олімпійський чемпіон. У заключному матчі кар’єри проти Юти він набрав 60 очок.

Легендарний баскетболіст загинув 26 січня поточного року разом з донькою та іншими пасажирами під час авіакатастрофи власного гелікоптера.

Нагадаємо, гравці двох команд НБА заразилися коронавірусом.