Гравці двох команд НБА заразилися коронавірусом

Позитивні тести на коронавірус здали захисник Бостона Маркус Смарт і два баскетболісти Лос-Анджелес Лейкерс.

Про це повідомляє прес-служба Лейкерс.

"Ми дізналися, що тести двох гравців команди показали позитивні результати. У гравців зараз немає симптомів, вони знаходяться на карантині під наглядом лікарів команди", - йдеться в повідомленні Лейкерс.

Смарт прокоментував своє зараження у соцмережі.

"Я був на карантині весь цей час. Спочатку у мене не знайшли симптомів. Наразі відчуваю себе прекрасно, але хочу сказати, що молоде покоління країни має дистанціюватися. Не можна бути егоїстами", - розповів Смарт.