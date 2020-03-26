Євробаскет-2021 можуть перенести

Євробаскет 2021 року має пройти з 2 по 19 вересня

Чемпіонат Європи з баскетболу, який повинен відбутися в Грузії, Німеччини, Італії та Чехії восени 2021 року, можуть перенести на 2022 рік.

Про це повідомляє Sportime.

Актуальним це стало після того, як було прийнято рішення про перенесення Олімпіади в Токіо на наступний рік, адже через це може зламатися весь спортивний календар.

Євробаскет 2021 року має пройти з 2 по 19 вересня і якщо Ігри в Токіо відбудуться в період з кінця липня до середини серпня, то два змагання фактично накладуться один на одного. У баскетболістів буде занадто мало часу, щоб відновити сили і підготуватися до континентальних баталій. Такий розвиток подій є неприпустимим.