Євроліга може відновити сезон

Євроліга розглядає варіанти завершення сезону

Євроліга розглядає можливість відновлення поточного сезону після спаду показників пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє euroleaguebasketball.net

Рада акціонерів провела екстрені збори та продовжує шукати альтернативні варіанти проведення фінальної частини сезону.

Пріоритетним варіантом залишається діючий формат у вигляді завершення регулярного чемпіонату, матчів плей-офф і Фіналу чотирьох.

Раніше, перший гей в НБА захворів коронавірусом.

Нагадаємо, НБА ризикує втратити 1 млрд доларів через коронавірус.