Михайлюк дізнався результат тесту на коронавірус

Джерело - ФБУ.
Зірковий українець у НБА Святослав Михайлюк отримав результати тесту на коронавірус.
Про це повідомляє ФБУ.
СOVID-19 у нього, на щастя, не виявлено.
Тест на коронавірус зробили гравці та увесь штаб Детройту після того, як недугу виявили у їх одноклубника - Крістіана Вуда. Відразу після цього Детройт пішов на вимушений карантин та умови ізоляції до отримання результатів.
За словами самого Михайлюка наразі він себе почуває добре, і як може підтримує форму у непростих умовах карантину.
Раніше, перший гей в НБА захворів коронавірусом.
Нагадаємо, НБА ризикує втратити 1 млрд доларів через коронавірус.