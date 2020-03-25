 Михайлюк дізнався результат тесту на коронавірус | Баскетбол | Champion.com.ua
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Михайлюк дізнався результат тесту на коронавірус

Сьогодні 09:10 276 0
У баскетболіста СOVID-19 не було виявлено
Михайлюк дізнався результат тесту на коронавірус
#коронавірус, #Михайлюк

Джерело - ФБУ.

Зірковий українець у НБА Святослав Михайлюк отримав результати тесту на коронавірус.

Про це повідомляє ФБУ.

СOVID-19 у нього, на щастя, не виявлено.

Тест на коронавірус зробили гравці та увесь штаб Детройту після того, як недугу виявили у їх одноклубника - Крістіана Вуда. Відразу після цього Детройт пішов на вимушений карантин та умови ізоляції до отримання результатів.

За словами самого Михайлюка наразі він себе почуває добре, і як може підтримує форму у непростих умовах карантину.

Раніше, перший гей в НБА захворів коронавірусом.

Нагадаємо, НБА ризикує втратити 1 млрд доларів через коронавірус.

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