Визначено MVP сезону в українській Суперлізі

Найкращим гравцем сезону став Террелл

Джерело - ФБУ.

Титул MVP української баскетбольної Суперліги 2019/2020 отримав захисник Дніпра Джаред Террелл.

Про це повідомляє ФБУ.

Американський легіонер відіграв 12 матчів в регулярному чемпіонаті і, проводячи на майданчику по 22.4 хвилини, набирав 20.0 очка, робив 3.3 підбирання та 2.7 передачі. Террелл став найрезультативнішим та найефективнішим (РЕ 18.1) гравцем команди.

Разом з Дніпром Террелл став чемпіоном України.

Найкращим захисником, нагадаємо, було визнано Дениса Лукашова (Прометей), найкращим форвардом сезону став Богдан Близнюк (Київ-Баскет), центровим - Майкл Маєрс (Прометей), а найкращим молодим гравцем чемпіонату - форвард Хіміка Андрій Войналович. Приз найкращого скорера чемпіонату отримав захисник Миколаєва Квентін Петерсон.

Нагадаємо, Михайлюк здав тест на коронавірус.

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