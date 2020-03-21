Євроліга може скасувати Фінал чотирьох

Фінал чотирьох у Євролізі можуть перенести або взагалі відмінити.

Про це розповів менеджер ліги Едвард Скотт.

"Фінал чотирьох спочатку мав відбутися з 22 по 24 травня в Кельні.

Наразі дуже важко прогнозувати, як буде розвиватися ситуація з коронавірусом в Європі. Організатори спортивних та розважальних заходів щодня відкладають по кілька заходів. У нас все ще заброньовано право на використання арени в Кельні і ми все ще тримаємо в думці цю опцію, але думаємо, що це навряд чи здійсниться.

У нас є кілька альтернативних сценаріїв, але зараз рано говорити про що-небудь конкретно. Але всі сценарії на цей час мають на увазі, що ми тим чи іншим способом завершимо сезон", - розповів Скотт.