Бостон гарантував собі місце у плей-оф НБА

У Східній конференції залишилося п'ять вакатних місць

Бостон Селтікс став четвертою командою НБА, яка гарантував собі місце в плей-оф.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Сьогодні Кельти здобули 43-й перемогу в регулярному чемпіонаті, обігравши Індіана Пейсерс (114:111).

Таким чином, зі Східної конференції в плей-оф відібрали три команди: крім Бостона, далі йдуть Мілуокі Бакс і Торонто Репторс.

На Заході вийшли Лос-Анджелес Лейкерс, які подолали етап регулярного чемпіонату вперше з 2013 року.