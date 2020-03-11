Бостон гарантував собі місце у плей-оф НБА

Джерело - sportarena.com.
Бостон Селтікс став четвертою командою НБА, яка гарантував собі місце в плей-оф.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Сьогодні Кельти здобули 43-й перемогу в регулярному чемпіонаті, обігравши Індіана Пейсерс (114:111).
WE’RE IN ☘️ #BleedGreen pic.twitter.com/8GiEdf8fab— Boston Celtics (@celtics) March 11, 2020
Таким чином, зі Східної конференції в плей-оф відібрали три команди: крім Бостона, далі йдуть Мілуокі Бакс і Торонто Репторс.
На Заході вийшли Лос-Анджелес Лейкерс, які подолали етап регулярного чемпіонату вперше з 2013 року.