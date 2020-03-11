Черкаські Мавпи можуть переїхати до Києва

У клубу виник конфлікт з місцевою владою

Черкаська міська рада планує призупинити дію юридичної особи домашньої арени Черкаських Мавп СК Будівельник і приєднати її до КП МСК Дніпро (центральний стадіон Черкас).

Про це президент ФБУ Михайло Бродський заявив Прочерку.

Рішення планують розглянути на найближчій сесії міськради, однак сам Бродський називає цей жест "політичним тиском", повідомляє видання "Прочерк".

Влада пояснює таке рішення розширенням діяльності МСК Дніпро необхідністю створення для проведення тренувань, матчів, чемпіонатів України та підтримки інфраструктурної готовності об'єктів нормам регламентів.

У Бродського з цього приводу думка інша: він вбачає в ситуації інструмент тиску на нього і його соратника Сергія Одарича, екс-мера міста.

"Мавпи були, є і будуть. Ми почекаємо, поки згниють наші опоненти. Якщо потрібно буде, Черкаські Мавпи переїдуть до Києва, поки не закінчаться вибори до місцевих рад і місто Черкаси не розпрощається з цієї злочинною бандою. На цьому все закінчиться", - сказав Бродський.

Раніше, Черкаські Мавпи втратили одного з лідерів.