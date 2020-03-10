Черкаські Мавпи втратили одного з лідерів

Отримав травму Ейрінгтон

Джерело - ФБУ.

Черкаські Мавпи зазнали суттєвої кадрової втрати напередодні заключної частини сезону.

Про це повідомляє ФБУ.

У переддень виїзного поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч проти Дніпра травмувався на тренування американський захисник черкасців Джейлін Ейрінгтон.

За попередньою інформацією лікарів, у захисника перелом п’ятої плюснової кістки правої стопи. Навіть без операційного втручання відновлення гравця може тривати до двох місяців.

Раніше, Дніпро переграв Черкаські Мавпи у Суперлізі.