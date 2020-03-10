 Черкаські Мавпи втратили одного з лідерів | Баскетбол | Champion.com.ua
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Черкаські Мавпи втратили одного з лідерів

Сьогодні 12:57 114 0
Отримав травму Ейрінгтон
Черкаські Мавпи втратили одного з лідерів
#Черкаські Мавпи

Джерело - ФБУ.

Черкаські Мавпи зазнали суттєвої кадрової втрати напередодні заключної частини сезону.

Про це повідомляє ФБУ.

У переддень виїзного поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч проти Дніпра травмувався на тренування американський захисник черкасців Джейлін Ейрінгтон.

За попередньою інформацією лікарів, у захисника перелом п’ятої плюснової кістки правої стопи. Навіть без операційного втручання відновлення гравця може тривати до двох місяців.

Раніше, Дніпро переграв Черкаські Мавпи у Суперлізі.

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