Черкаські Мавпи втратили одного з лідерів

Джерело - ФБУ.
Черкаські Мавпи зазнали суттєвої кадрової втрати напередодні заключної частини сезону.
Про це повідомляє ФБУ.
У переддень виїзного поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч проти Дніпра травмувався на тренування американський захисник черкасців Джейлін Ейрінгтон.
За попередньою інформацією лікарів, у захисника перелом п’ятої плюснової кістки правої стопи. Навіть без операційного втручання відновлення гравця може тривати до двох місяців.
Раніше, Дніпро переграв Черкаські Мавпи у Суперлізі.