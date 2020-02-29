Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній асоціації були зіграні чергові матчі регулярного чемпіонату.
Українець Святослав Михайлюк заробив 13 очок в тріумфальному для Детройта матчі.
Орландо - Міннесота 136:125 (35:35, 34:30, 34:31, 33:29)
Атланта - Бруклін 141:118 (29:36, 39:26, 40:36, 33:20)
Торонто - Шарлотт 96:99 (23:25, 18:27, 25:21, 30:26)
Мілуокі - Оклахома-Сіті 133:86 (31:24, 39:23, 37:22, 26:17)
Майамі - Даллас 126:118 (31:31, 32:24, 25:38, 38:25)
Мемфіс - Сакраменто 101:104 (30:21, 17:29, 28:31, 26:23)
Новый Орлеан - Клівленд 116:104 (43:25, 27:30, 25:28, 21:21)
Фінікс - Детройт 111:113 (24:29, 29:23, 26:32, 32:29)
Юта - Вашингтон 129:119 (31:28, 27:32, 32:21, 39:38)
Кліпперс - Денвер 132:103 (37:27, 29:29, 32:23, 34:24)
Нагадаємо, Вільямсон - перший 19-річний гравець, який набирав 20+ очок в 10 матчах поспіль.