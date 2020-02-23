Збірна України програла Угорщині у кваліфікації Євробаскету-2021

Українці поступилися угорцям з різницею у два очки

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловіків збірна України програла Угорщині.

У четвертій чверті матчу команди йшли очко в очко. Та все ж на останніх секундах угорці вирвали перемогу.

26 лютого у третьому турі кваліфікації до чемпіонату-2021 збірна України зіграє зі Словенією, яка сьогодні з рахунком 83:74 перемогла Австрію.

Чемпіонат Європи-2021

Кваліфікація

Група F

2 тур, 23 лютого

Україна - Угорщина 60:62 (14:10, 16:18, 18:19, 12:15)

Раніше, збірна України перемогла Австрію.