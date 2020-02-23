 Збірна України програла Угорщині у кваліфікації Євробаскету-2021 | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Підручний і Прима фінішували за межами ТОП-15 у мас-старті чемпіонату світу
Сьогодні 16:40 653
Збірна України програла Угорщині у кваліфікації Євробаскету-2021
Сьогодні 19:51 248
Шахтар вирвав перемогу у Десни у 19 турі УПЛ
Сьогодні 18:55 348
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
Сьогодні 16:53 45558
Підгрушна фінішувала лише 24-ю у мас-старті. Українка забула пробігти коло штрафу
Сьогодні 14:22 941
Вайлдер - Ф'юрі: відео нокауту
Сьогодні 08:02 12868
Ф'юрі знищив Вайлдера та став чемпіоном світу WBC
Сьогодні 07:47 12131 1
Деонтей Вайлдер - Тайсон Ф'юрі: Як це було
Сьогодні 07:41 15467
Берінчик переміг Сармієнто і захистив титул WBO
Вчора 23:36 1534
Динамо вирвало перемогу в Ворскли на останніх хвилнах у 19 турі УПЛ
Вчора 18:51 975
Блоги
Про Бенфіку і Шахтар, роботу експертом на телебаченні та як з росіянина став українцем - Сергій Кандауров
Про Бенфіку і Шахтар, роботу експертом на телебаченні та як з росіянина став українцем - Сергій Кандауров Valeriy Ruchka
20.02.2020 11:11 1320
Усик написав вірш із релігійним підтекстом
Усик написав вірш із релігійним підтекстом Valeriy Ruchka
19.02.2020 21:43 970
Марадону запідозрили у вживанні наркотиків під час матчу
Марадону запідозрили у вживанні наркотиків під час матчу Valeriy Ruchka
19.02.2020 21:07 1113
Наречена Роналду похизувалася коштовностями за 1 млн євро
Наречена Роналду похизувалася коштовностями за 1 млн євро Valeriy Ruchka
19.02.2020 17:11 1088
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів Андрій Твердохліб
19.02.2020 16:10 3580 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:07 Футбол Ренн здолав Нім у 26 турі Ліги 1 48
19:51 Баскетбол Збірна України програла Угорщині у кваліфікації Євробаскету-2021 248
19:41 Футбол Минай програв Мінську у контрольному матчі 149
19:25 Футбол Дружина Маліновського - про коронавірус в Італії: Невідомо, що буде далі 649
19:11 Біатлон Україна посіла 8 місце у медальному заліку чемпіонату світу 304
19:01 Футбол Вальядолід переграв Еспаньйол у 25 турі Ла-Ліги 117
18:55 Футбол Шахтар вирвав перемогу у Десни у 19 турі УПЛ 348
18:40 Біатлон На Логінова і його тренера заведено кримінальну справу 922
18:25 Футбол Баєр переграв Аугсбург у 23 турі Бундесліги 110
18:05 Футбол Сент-Етьєн втратив перемогу над Реймсом у 26 турі Ліги 1 112
17:59 Футбол МЮ розгромив Вотфорд, Вулвергемптон - Норвіч в 27 турі АПЛ 203
17:40 Футбол Збірна зірок залишила поле у фіналі Кубка Легенд з Росією в знак протесту проти суддівства 1196
17:26 Футбол Верес переміг Мінськ у контрольному матчі 219
17:11 Хокей. УХЛ Кременчук здобув вольову перемогу над Білим Барсом у 37 турі УХЛ 213
16:58 Футбол Алавес вирвав перемогу в Атлетіка у 25 турі Ла-Ліги 133
16:53 Біатлон Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється) 45558
16:51 Футбол Дженоа вдома програв Лаціо у 25 турі Серії А 155
16:48 Футбол Гранада розгромила Осасуну у 25 турі Ла-Ліги 122
16:40 Біатлон Підручний і Прима фінішували за межами ТОП-15 у мас-старті чемпіонату світу 653
16:25 Футбол Карпати - Дніпро-1 1:1. Огляд матчу 276
16:18 Теніс Світоліна і Ястремська вилетіли з парного розряду турніру в Досі 428
15:57 Футбол Колос вирвав перемогу у Олександрії, Карпати зіграли внічию з Дніпром-1. Результати матчів УПЛ 657
15:53 Пряма трансляція Шахтар - Десна: онлайн-трансляція матчу 19 туру УПЛ. LIVE 5231
15:41 Пряма трансляція Чемпіонат світу. Мас-старт 15 км. Чоловіки: онлайн-трансляція. LIVE 1686
15:39 Футбол Шахтар - Десна: прев'ю матчу 19 туру УПЛ 578

Збірна України програла Угорщині у кваліфікації Євробаскету-2021

Сьогодні 19:51 248 0
Українці поступилися угорцям з різницею у два очки
Збірна України програла Угорщині у кваліфікації Євробаскету-2021
#Україна, #Угорщина

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловіків збірна України програла Угорщині.

У четвертій чверті матчу команди йшли очко в очко. Та все ж на останніх секундах угорці вирвали перемогу.

26 лютого у третьому турі кваліфікації до чемпіонату-2021 збірна України зіграє зі Словенією, яка сьогодні з рахунком 83:74 перемогла Австрію.

Чемпіонат Європи-2021
Кваліфікація
Група F
2 тур, 23 лютого

Україна - Угорщина 60:62 (14:10, 16:18, 18:19, 12:15)

Раніше, збірна України перемогла Австрію.

Коментарі ()