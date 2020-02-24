Багатскіс: Угорці влучали не бачачи кільця

Чоловіча національна збірна України у другому поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року з Угорщиною (60:62) не зберігала концентрацію у багатьох ситуаціях.

Про це наставник команди заявив Айнарс Багатскіс ФБУ.

"Ми випадали з гри на декілька хвилин і в підсумку приймали хибні рішення. Також команда не зберігала концентрацію у багатьох ситуаціях. Ми дуже багато мазали лей-апи, на відміну від угорців, які влучали не бачачи кільця. Виконання установок та стабільність - дуже важливі речі під час гри.

Дуже засмучені та спустошені цією поразкою. Хочу сказати дякую за ці чудові три дні у Запоріжжі. Тут були неймовірні атмосфера та фанати. Це баскетбол, і поразки трапляються, як би це не було прикро", - сказав Багатскіс.