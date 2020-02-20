Збірна України впевнено перемогла Австрію у кваліфікації Євробаскету-2021

Переломною у матчі стала третя чверть четверть

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловіків збірна України переграла Австрію.

У першій чверті українці здобули 5 очок переваги. У третій чверті ще 11 очок переваги здобули українці. А далі на класі довели матч до закономірної перемоги.

23 лютого у другому турі кваліфікації до чемпіонату-2021 збірна України зіграє з Угорщиною, яка сьогодні з рахунком 77:75 здолала Словенію.

Чемпіонат Європи-2021

Кваліфікація

Група F

1 тур, 20 лютого

Австрія - Україна 73:88 (17:22, 22:22, 9:20, 25:24)

Нагадаємо, збірна України зберегла місце у ТОП-30 рейтингу ФІБА.