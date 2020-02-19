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Одесу залишив український форвард

Сьогодні 16:40 230 0
Клуб припинив співпрацю з українським форвардом
Одесу залишив український форвард
#Одеса

Джерело - xsport.ua.

БК Одеса припинив співпрацю з 28-річним форвардом Ярославом Кадигробом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У поточному сезоні в складі одеситів 28-річний форвард зіграв 10 матчів, набираючи 1,5 очка і роблячи 0,6 підбирання і 0,3 передачі в середньому за гру.

Нагадаємо, раніше Одесу покинув канадський захисник Джоель Фрідзен, на заміну якого клуб швидко підписав нігерійця Кіта Омоера, який раніше виступав за Миколаїв.

Нагадаємо, Дніпро вдруге розібрався із Харківськими Соколами у Суперлізі.

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