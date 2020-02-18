Одеса підпише екс-лідера Миколаєва

Нігерійський баскетболіст повертається в Україну

Новим гравцем БК Одеса стане нігерійський свінгмен Кіт Омоера, який замінить в складі Джоела Фрізена.

Про це повідомляє Планета Баскетбол.

27-річний Омоера в минулому сезоні провів 21 матч в Суперлізі за Миколаїв, записуючи в актив по 13.6 очка, 5.6 підбирання та 2.7 передачі за 31 хвилину в середньому за гру.

Нинішній сезон свінгмен починав в іранському Ексоні, останній матч за який провів 13 січня.

Нагадаємо, Дніпро вдруге розібрався із Харківськими Соколами у Суперлізі.

Раніше, Мессі став найкращим гравцем української Суперліги.