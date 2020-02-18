Одеса підпише екс-лідера Миколаєва

Джерело - sport.ua.
Новим гравцем БК Одеса стане нігерійський свінгмен Кіт Омоера, який замінить в складі Джоела Фрізена.
Про це повідомляє Планета Баскетбол.
27-річний Омоера в минулому сезоні провів 21 матч в Суперлізі за Миколаїв, записуючи в актив по 13.6 очка, 5.6 підбирання та 2.7 передачі за 31 хвилину в середньому за гру.
Нинішній сезон свінгмен починав в іранському Ексоні, останній матч за який провів 13 січня.
Нагадаємо, Дніпро вдруге розібрався із Харківськими Соколами у Суперлізі.
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